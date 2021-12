Juventus, Di Livio: «Scudetto andato, è una lotta a quattro»

L’ex calciatore bianconero Angelo Di Livio, in esclusiva per Juventusnews24, ha analizzato così la lotta scudetto

In esclusiva per Juventusnews24, Angelo Di Livio ha analizzato così la lotta scudetto.

DICHIARAZIONI – «Allo scudetto ormai non ci credo più, la Juve non lo vincerà. I bianconeri hanno perso troppi punti in questo inizio di stagione» . E poi ancora: «Secondo me il candidato principale è il Milan, l’ho sempre detto. Attenzione però anche a Napoli e Atalanta, che sono squadre che “si nascondono”. Gasperini cerca di evitare questi discorsi, ma la sua squadra ormai è attrezzata per poter vincere il campionato. E poi occhio anche all’Inter, che nell’ultimo periodo sta risalendo la classifica dopo qualche passaggio a vuoto».

