Juventus, il colpo in uscita è sempre più vicino: cosa serve per chiudere Douglas Luiz

In casa Juventus l’addio di Douglas Luiz è sempre più vicino, ecco cosa manca ora per chiudere il colpo in uscita, i dettagli

La trattativa tra la Juventus e il Nottingham Forest per il trasferimento di Douglas Luiz sta facendo significativi progressi. Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, i colloqui tra le due società, in programma per la giornata di oggi, sono stati caratterizzati da un clima positivo, con entrambe le parti determinate a raggiungere un accordo definitivo nel più breve tempo possibile.

Il centrocampista brasiliano, nato nel 1998, è uno dei protagonisti delle manovre di mercato della Juve in uscita. Arrivato la scorsa estate, Douglas Luiz ha alternato buone prestazioni a periodi di difficoltà, ma rimane comunque un giocatore apprezzato nel panorama internazionale, in particolare per club della Premier League come il Nottingham Forest, che lo vede come un rinforzo di qualità per il proprio centrocampo.

Per quanto riguarda i dettagli economici, l’operazione potrebbe concretizzarsi su una base di circa 40 milioni di euro, con una parte del pagamento da corrispondere immediatamente e il saldo legato a bonus o modalità di pagamento dilazionato. Il Nottingham Forest, deciso a rafforzare il proprio reparto centrale, sembrerebbe intenzionato ad affondare il colpo, ma resta da definire qualche dettaglio relativo alle modalità di trasferimento e alle condizioni contrattuali.

Per la Juve, la cessione di Douglas Luiz sarebbe una mossa strategica per alleggerire il bilancio e fare spazio a nuovi innesti a centrocampo. Tra i possibili sostituti, il nome di Matt O’Riley del Brighton continua a circolare come il principale obiettivo.

Se i colloqui proseguiranno positivamente, la trattativa potrebbe subire un’accelerazione nelle prossime ore, con possibili sviluppi concreti già entro la fine della settimana. Douglas Luiz, pur non escludendo la possibilità di rimanere a Torino, potrebbe essere tentato da un ritorno in Premier League, dove ha già vissuto esperienze positive.