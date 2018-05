Juve proiettata al futuro: è fatta per il 2002 Pablo Moreno

In Spagna sono sicuri: la Juventus pagherà al Barcellona la clausola di 3 milioni del canterano Pablo Moreno

Emre Can, Caldara, Spinazzola ma non solo. Il calciomercato della Juventus è entrato nel vivo e Beppe Marotta e Fabio Paratici sono attivissimi per rinforzare ulteriormente la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri. Se i colpi sopracitati sono stati messi a segno per la prima squadra, la dirigenza bianconera non intende fermarsi e punta a rinforzare anche il settore giovanile. Secondo quanto riferito dai media spagnoli, la Juventus si sarebbe assicurata la prestazioni sportive del 2002 del Barcellona Pablo Moreno.

Classe 2002, prima punta di professione, Moreno si è messo in luce negli ultimi anni nelle giovanili del club blaugrana, dove ha realizzato oltre 200 gol. Ha terminato l’attuale stagione nella primavera blaugrana con oltre 31 gol segnati. La Juventus ha già fatto sapere al Barcellona di voler pagare la clausola rescissoria da tre milioni di euro presente nel contratto di Moreno, che – assistito da Pere Guardiola, fratello di Pep – negli ultimi mesi ha rifiutato più volte il rinnovo di contratto. Sicuramente un grandissimo colpo in prospettiva per il club di Agnelli.