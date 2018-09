Davids bacchetta Dybala: «Deve fare di più»

Paulo Dybala fuori dai radar di Massimiliano Allegri, arriva l’analisi di Edgar Davids: ecco le parole dell’ex centrocampista della Juventus

Nove punti in tre partite in questo avvio di stagione per la Juventus, ma tiene banco la grana Paulo Dybala. La Joya non ha trovato molto spazio in queste prime uscite, con il tecnico Massimiliano Allegri che spesso gli ha preferito Mandzukic. Sul momento dell’attaccante argentino è arrivato il commento di Edgar Davids.

Ecco le parole dell’ex centrocampista bianconero ai microfoni di Pressing: «Dybala non è ancora un calciatore completo: è un grande talento, ma deve lavorare di più e fare di più. Non è sempre colpa dell’allenatore o del sistema di gioco adottato, anche il calciatore deve guardarsi allo specchio e deve fare di più».