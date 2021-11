Juventus, Allegri: «Abbiamo lasciato troppo per strada. Su Vlahovic...»

Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, ha parlato al termine del match vinto contro la Fiorentina

IMPORTANZA DEI TRE PUNTI – «Sono contento della prestazione della squadra ma anche di Rugani, di Pellegrini. Mentalmente abbiamo tenuto bene, questo ci deve rendere contenti per la vittoria di oggi ma arrabbiati per i punti persi. Non dobbiamo dimenticare quanto abbiamo lasciato per strada».

COPERTA CORTA IN ATTACCO – «Non ci manca una punta. Alvaro ha fatto una buona partita. Il secondo tempo abbiamo creato di più, nel primo in 3/4 occasioni abbiamo sbagliato l’ultimo passaggio. La vittoria ci dà morale ma non ci deve far abbassare il livello di attenzione. Vincere non è semplice».

DIFFICOLTA’ – «La base per essere una squadra che punta al vertice è mettersi a disposizione, correre, oltre a giocare bene. Bisogna essere disponibili. I due centrali sono stati cattivi al punto giusto contro Vlahovic, abbiamo vinto tutti i contrasti. Non bisogna dimenticarsi quello che abbiamo lasciato».

