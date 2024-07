Juventus, Henry ANNUNCIA Thuram: «Il suo NUOVO CLUB ha deciso così»

Henry, CT della Francia Olimpica, ha parlato di Khephren Thuram “annunciandolo” come nuovo calciatore della Juventus

Henry ha comunicato in conferenza stampa che Khéphren Thuram, prossimo a vestire la maglia della Juventus, non parteciperà alle Olimpiadi di Parigi proprio per la decisione presa dal suo nuovo club.

HENRY – «Il nuovo club si è opposto alla partecipazione di Khéphren Thuram alle Olimpiadi. Ha già lasciato il gruppo».