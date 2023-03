Juventus, i convocati di Allegri per la Sampdoria: Pogba ancora out

Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, ha diramato la lista dei convocati per il match stasera contro la Sampdoria

Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, ha diramato la lista dei convocati per il match stasera contro la Sampdoria. Non c’è a sorpresa Paul Pogba, out per un risentimento muscolare.

Portieri: Szczesny, Pinsoglio, Perin.

Difensori: De Sciglio, Bremer, Danilo, Gatti, Bonucci, Rugani.

Centrocampisti: Locatelli, Cuadrado, Kostic, Miretti, Rabiot, Paredes, Fagioli, Barrenechea, Compagnon.

Attaccanti: Vlahovic, Soule, Iling-Junior.