Juventus, idea Tare per rinforzare la dirigenza: trattativa in salita

La Juventus starebbe pensando di completare il proprio quadro dirigenziale con Igli Tare, attuale ds della Lazio

Secondo quanto riferito da Calciomercato.com, la stima di Andrea Agnelli nei confronti di Igli Tare sarebbe rimasta immutata. Il presidente della Juventus, per completare il quadro dirigenziale della squadra bianconera, starebbe pensando proprio al ds della Lazio, il cui contratto scadrà nel giugno 2023.

La strada che porterebbe Tare a Torino, però, è ricca di ostacoli. In primis, la società piemontese ha da poco promosso nel ruolo Federico Cherubini, una vita da braccio destro di Paratici e ora in carica in sostituzione proprio dell’ex dirigente juventino. E poi, si sa, trattare con Lotito non è mai semplice. Il numero uno laziale, infatti, difficilmente lascerà andare prima del dovuto uno dei suoi collaboratori.