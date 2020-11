Enrique Cerezo ha parlato del futuro di Alvaro Morata, in vista del possibile riscatto della Juventus

La Juventus pensa già al riscatto di Alvaro Morata? Il presidente dei Colchoneros, Enrique Cerezo, ne ha parlato a El Larguero.

LE DICHIARAZIONI – «Se lo merita, guardate come lotta per segnare. Ora sembra che abbia trovato la strada giusta. È un giocatore dell’Atletico Madrid in prestito per due anni alla Juventus che ha un’opzione d’acquisto. Se lo vorranno, dovranno pagare».