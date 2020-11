Juventus, il riscatto di Morata già nel 2021: la situazione

La Juventus potrebbe riscattare Alvaro Morata dall’Atletico Madrid già nel 2021

Il grande inizio di stagione di Alvaro Morata ha lasciato a bocca aperta un po’ tutti, ma non la Juve, che ha sempre creduto che l’attaccante fosse la scelta giusta per il reparto avanzato. Lo spagnolo, arrivato in prestito a 10 milioni, potrebbe essere riscattato già nel 2021.

Come spiega Tuttosport, il prestito è rinnovabile per un’altra stagione con riscatto a 35 milioni, ma la Juve potrebbe attuare un altro piano. Versandone 45 in estate, il cartellino sarebbe interamente del club bianconero. La società potrebbe dunque acquistarlo definitivamente già la prossima estate.