Juventus in pole per Locatelli. Ma EURO 2020 può diventare un problema

La Juventus ha messo nel mirino Manuel Locatelli: la sua presenza a EURO 2020 potrebbe creare qualche ostacolo ai bianconeri

Manuel Locatelli è il primo obiettivo della Juventus per il centrocampo. Il centrocampista del Sassuolo, tra i 26 di Mancini per EURO 2020, domani con ogni probabilità partirà titolare e Cherubini potrà osservarlo dal vivo. Come riporta Sky Sport, però, nessuna trattativa sul tavolo ancora.

Nessuna trattativa e qualche ostacolo perché nel caso in cui Locatelli si mettesse in mostra, potrebbe convincere i top club sulle sue tracce (Manchester City e Barcellona) ad affondare il colpo.