Juventus, infortunio Dybala: i nuovi tempi di recupero dell’argentino

Infortunio Dybala, Pirlo aspetta il suo rientro: quando può tornare l’attaccante della Juventus, assente per un problema al ginocchio dal 10 gennaio

Secondo quanto riportato da Sky Sport 24, Paulo Dybala al momento starebbe abbastanza bene, non ancora al meglio però della sua condizione. L’attaccante della Juventus è ai box dalla sfida del 10 gennaio contro il Sassuolo per un infortunio al ginocchio.

L’obiettivo di Pirlo sarebbe quello di recuperare il suo giocatore per dopo la sosta, diventando così un elemento fondamentale per il rush finale in campionato.