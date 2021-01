In casa Juventus ancora assente Paulo Dybala dopo l’infortunio nella gara contro il Sassuolo: ecco le sue condizioni

Paulo Dybala manca sui campi dal calcio dal 10 gennaio: gli esiti degli esami avevano previsto per lui uno stop di 20 giorni ma inevitabilmente, e per non correre rischi, il ritorno in campo è rimandato.

Il Corriere Torino ipotizza un ritorno in campo per la Joya previsto tra il ritorno delle semifinali di Coppa Italia (10 febbraio) e la gara di campionato contro il Napoli.