Juventus, problema portiere? Pronto un nuovo ingresso nello staff di Spalletti. Di chi si tratta e quale potrebbe essere la novità assoluta

Juventus, problema portiere? Possibile volto nuovo nello staff di Spalletti. Chi è e quale potrebbe essere la grande novità

La Juventus ha tracciato la rotta per il futuro all’insegna della stabilità e della programmazione. Nelle recenti dichiarazioni dell’amministratore delegato Damien Comolli non c’è alcuno spazio per ribaltoni o nuove rivoluzioni: la parola d’ordine in casa bianconera è la continuità tecnica, supportata da un allineamento totale con Luciano Spalletti.

Il club si sta muovendo con estrema decisione per assecondare le richieste del proprio mister, a partire dai rinnovi strategici di pedine fondamentali come Kenan Yildiz e Weston McKennie. Ma la vera evoluzione, in vista della prossima estate, riguarderà la strutturazione del gruppo di lavoro a bordo campo.

I nuovi innesti per lo staff tecnico

Al suo arrivo a Torino, mister Spalletti aveva optato per un’équipe snella e fidata: lo storico vice Marco Domenichini, il preparatore atletico Francesco Sinatti (rivelatosi fondamentale per la rinascita atletica del gruppo) e collaboratori come Giovanni Martusciello. Tuttavia, per compiere il definitivo salto di qualità, il piano di mercato prevede l’integrazione di nuove professionalità.

Il primo tassello riguarda l’allenamento degli estremi difensori. Attualmente il compito è affidato a Tommaso Orsini, ma Spalletti sogna di riportare al suo fianco Adriano Bonaiuti. L’intento è allinearsi ai top club europei disponendo di due figure distinte per questo ruolo. Inoltre, il mister vorrebbe potenziare l’area dei match analyst e inserire un ulteriore collaboratore tecnico, per sopperire al forfait di Daniele Baldini.

La Continassa: un laboratorio creativo

L’allenatore ha trovato a Torino il suo habitat ideale, lodando apertamente il supporto dell’area medica e l’efficienza di professionisti del club come Michele Troiano e Riccardo Scirea. La dedizione al progetto è tale che Spalletti si ferma spesso a dormire direttamente all’interno del centro sportivo, trasformando la Continassa in un vero e proprio laboratorio creativo. Questa totale simbiosi tra la guida tecnica e le strutture societarie rappresenta le fondamenta su cui la Juventus intende costruire il proprio futuro vincente. Lo riferisce Tuttosport.