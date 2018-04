Ceccarini torna al 1998: «Contatto Iuliano-Ronaldo? Fallo per la Juventus»

Il contatto tra Iuliano e Ronaldo in Juventus-Inter del 1998 continua a fare discutere, l’arbitro della partita Piero Ceccarini è tornato sul contestatissimo episodio

Juventus-Inter, 26 aprile 1998: una sfida scudetto rimasta nella storia per l’ormai celebre contatto in area di rigore bianconera tra Mark Iuliano e Ronaldo. Piero Ceccarini, arbitro del confronto, è stato criticato aspramente per la mancata concessione del rigore al Biscione, intervistato da Premium Sport, è tornato sull’episodio: «Se mi dispiace essere ricordato solo per quel contrasto? In un certo senso sì: identificarmi solamente nel contatto eventuale tra Iuliano e Ronaldo non mi fa piacere. C’è tutta una vita dietro a una carriera arbitrale».

Continua Piero Ceccarini: «Un contatto fisico che ha fatto Ronaldo su Iuliano, non il contrario. Oggi io confermo che quello che ho visto in campo è la realtà delle cose: sono arrivato al punto di dire che il mio errrore è stato quello di non fischiare calcio di punizione a favore della Juventus. Senza il fischio, si è pensato che non ho voluto fischiare il fallo di Iuliano: io ho visto il contrario!». Infine, una battuta su cosa sarebbe cambiato con il Var: «Il Var esisteva ed è esistito in quella occasione: mi meraviglia che nessuno lo abbia preso in considerazione. In diretta i commentatori del tempo hanno detto che non era calcio di rigore».