Juventus, Kalulu svela: «Spalletti? Lui ha gli standard alti e questo è positivo anche per la società. Ha un approccio vincente»

Juventus, Kalulu parla in conferenza stampa: «Spalletti? Lui ha gli standard alti e questo è positivo anche per la società»
Pierre Kalulu è intervenuto in conferenza stampa al termine di Juve-Udinese, gara valida per gli ottavi di Coppa Italia 2025/26. Ecco le sue parole riprese da Juventusnews24:
SERENITA’ – «Il mister ci chiede sempre il recupero di palla alto e non sbagliare i passaggi. Adesso stiamo facendo tantissimi passaggi giusti e questo ci aiuta a trovare fiducia e a mettere in difficoltà gli altri. Oggi ci siamo divertiti e stiamo migliorando».
SPALLETTI – «Il mister è arrivato con la sua idea di calcio e noi vogliamo solo fare bene sul campo. Lui ha gli standard alti e questo è positivo anche per la società. Lui ha un approccio vincente, ci chiede di giocare con forza e di divertirci».
DIFESA A 4 – «A volte cambiamo più moduli. Poi in campo ci sono tanti giocatori che possono muoversi, ma a 4 o 3 possiamo cambiare da un momento all’altro».
