Juventus, giorni decisivi per Kolo Muani: dipende tutto da quel nodo. Di cosa si tratta

In casa Juventus sono in arrivo giorni decisivi per Kolo Muani, il possibile colpo dipende tutto da quel nodo, ecco di cosa si tratta

La Juventus non avrebbe alcuna intenzione di mollare la pista che porta a Randal Kolo Muani. I contatti con il PSG e parallelamente con l’entourage del giocatore starebbero continuando, con l’attaccante che continuerebbe a manifestare la sua volontà di tornare a Torino. Il giocatore francese avrebbe ribadito la sua posizione, rifiutando qualsiasi apertura verso la Premier League o le ricche proposte arrivate dall’Arabia Saudita. Kolo Muani vorrebbe la Juventus e per questo avrebbe dato mandato al suo entourage di tenere viva la trattativa, nonostante le difficoltà economiche che starebbero rallentando l’accordo tra i due club.

Il punto più critico della trattativa resterebbe la clausola relativa all’obbligo di riscatto. La Juventus avrebbe proposto un’operazione complessiva da 55 milioni di euro, che prevederebbe un prestito oneroso iniziale e un obbligo legato al raggiungimento di determinate condizioni, come la qualificazione alla prossima Champions League. Il PSG, tuttavia, non sarebbe soddisfatto di questa formula e spingerebbe per ottenere garanzie più immediate; come riportato da Tuttosport questa mattina in edicola. A Torino, la linea della dirigenza sarebbe chiara: si è pronti a trattare, ma solo su altre basi, cercando di evitare clausole troppo vincolanti che possano mettere a rischio la sostenibilità economica dell’operazione.

Mentre il club bianconero porta avanti i contatti con la controparte parigina, i colloqui con l’entourage del giocatore servirebbero a mantenere saldo il sì del francese. Kolo Muani non perderebbe la speranza di rientrare a Torino e continuerebbe a rifiutare destinazioni alternative, rendendo la Juventus l’unica opzione credibile sul tavolo delle trattative.

I prossimi giorni di mercato potrebbero essere decisivi per sbloccare la situazione. La Juventus avrebbe ribadito la sua posizione, il PSG terrebbe il punto sulle sue condizioni, e il giocatore spingerebbe per accelerare. La trattativa continuerebbe, e il francese starebbe aspettando solo i bianconeri, ma per sbloccare l’affare e superare il nodo della clausola servirebbe un compromesso da parte di tutti.