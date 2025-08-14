Juventus, torna Kolo Muani? Il PSG ha preso una chiara decisione

In casa Juventus il sogno è il ritorno di Kolo Muani, vediamo la decisione del PSG sul futuro dell’oggetto dei desideri dei bianconeri

La Juventus sta intensificando i contatti per portare Randal Kolo Muani a Torino. Il club bianconero avrebbe già trovato un accordo di massima con l’attaccante francese, ma manca ancora l’intesa definitiva con il Paris Saint-Germain, che detiene i diritti sul giocatore. La trattativa appare concreta, con un cauto ottimismo che aleggia negli ambienti di mercato, anche se per finalizzare l’operazione sarà necessario un significativo movimento in uscita.

L’accordo con Kolo Muani riguarderebbe sia la durata del contratto che la parte economica, con il calciatore che avrebbe già accettato la destinazione torinese, attratto dal progetto tecnico di Igor Tudor e dalla possibilità di rilanciarsi in Serie A dopo l’esperienza in prestito. Tuttavia, per rendere realtà questa operazione, la Juventus dovrà prima fare spazio nel proprio bilancio e nell’organico, considerando che l’investimento richiesto sarebbe notevole.

Il PSG, dal canto suo, non ha intenzione di svendere il giocatore, facendo sapere che sarebbe disposto a trattare sulla base di un prestito oneroso con obbligo di riscatto, una formula che permetterebbe alla Juve di dilazionare l’esborso economico. La struttura di questo accordo sarebbe già stata discussa tra le due parti e costituirebbe la base per la negoziazione finale.

Il punto cruciale ora riguarda le cessioni: la Juventus è in attesa di segnali per liberarsi di giocatori come Dusan Vlahovic e Douglas Luiz, entrambi al centro di voci di mercato e in grado di generare i fondi necessari per completare l’operazione con il PSG. Il profilo di Kolo Muani piace molto per la sua versatilità: può giocare sia come prima punta che come esterno offensivo, combinando velocità, tecnica e fisicità. Per Tudor, rappresenterebbe una risorsa tattica che arricchirebbe le opzioni offensive e alzerebbe la qualità del reparto.

Nei prossimi giorni potrebbero esserci sviluppi importanti, come riportato da La Gazzetta dello Sport, con la Juventus pronta ad accelerare se dovessero arrivare entrate economiche