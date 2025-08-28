Juventus, è (quasi) fatta per Kolo Muani: l’ultimo aggiornamento parla chiaro. Cifre e dettagli

La Juventus è pronta a riabbracciare Kolo Muani, l’ultimo aggiornamento in casa dei bianconeri parla chiaro, ecco le cifre e i dettagli dell’operazione

La Juventus è sempre più vicina a riportare a Torino Randal Kolo Muani. Secondo quanto riportato da Sky Sport, l’attaccante francese del 1998 ha trovato un accordo completo con i bianconeri, mentre la trattativa con il Paris Saint-Germain sta per giungere al termine. L’intesa tra il club e il giocatore è stata definita da tempo, e ora si attendono solo gli ultimi dettagli per concludere l’affare. L’ottimismo cresce di ora in ora per una chiusura rapida.

Il giocatore ha manifestato da tempo la sua forte volontà di indossare nuovamente la maglia della Juventus. Nelle scorse ore è stata formalizzata l’intesa sul contratto che lo legherà alla società. Kolo Muani è la figura ideale per il tecnico Igor Tudor, che potrà contare su un attaccante completo e moderno, capace di ricoprire sia il ruolo di prima punta che quello di esterno offensivo. La sua versatilità rappresenta un valore aggiunto fondamentale per il nuovo assetto tattico della squadra.

Con il PSG si sta lavorando per definire gli ultimi dettagli di un’operazione che ha un valore complessivo di circa 60 milioni di euro. La Juventus spinge per una formula finanziariamente sostenibile, che prevede un prestito oneroso iniziale con un obbligo di riscatto condizionato, legato ad esempio alla qualificazione alla Champions League. I parigini si sono mostrati aperti a questa soluzione, alimentando le speranze di una rapida conclusione della trattativa che si trascina da diverse settimane.

La scelta di Kolo Muani è stata dettata anche dalle sue qualità tecniche e umane. L’attaccante porta in dote esperienza internazionale, grande velocità e la capacità di adattarsi a diversi ruoli. Al fianco di Jonathan David, il francese potrebbe formare una coppia d’attacco dinamica e imprevedibile, perfetta per affrontare le tre competizioni in programma. Secondo Sky Sport, gli uomini del calciomercato bianconero sono quindi fiduciosi di chiudere a breve l’operazione, mettendo fine a un lungo periodo di sondaggi.