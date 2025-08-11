Juventus, Kolo Muani ad un passo: ma per chiudere ora serve…

La Juventus è sempre più vicina al ritorno di Kolo Muani in bianconero, ecco cosa filtra ora sul futuro del giocatore, per chiudere il colpo serve…

La Juventus, durante l’amichevole contro il Borussia Dortmund in Germania, ha mostrato alcuni segnali positivi, con Andrea Cambiaso che si è adattato al ruolo di centravanti e ha segnato una doppietta. Questo successo potrebbe dare speranze al club, ma la dirigenza bianconera ha anche un altro obiettivo in mente: rinforzare ulteriormente l’attacco. Dopo il prestito di sei mesi della scorsa stagione, la Juventus sembra essere intenzionata a riportare a Torino Randal Kolo Muani, centravanti del Paris Saint-Germain. Nonostante le indiscrezioni che parlano di un interesse da parte di club di Premier League per l’attaccante francese, sembra che Kolo Muani abbia le idee chiare: la sua preferenza sarebbe tornare in Italia e rivestire la maglia bianconera.

Nel suo periodo di prestito dal PSG, infatti, ha mostrato grande affiatamento con i compagni e ha dimostrato una notevole facilità nel segnare, ragion per cui vorrebbe continuare la sua avventura alla Juve per affermarsi definitivamente. Secondo quanto riportato dal LaGazzetta dello Sport, la Juventus avrebbe già raggiunto un’intesa di massima con il PSG per un prestito oneroso da 10 milioni di euro, con un riscatto fissato nel 2026, a cifre che si aggirerebbero tra i 30 e i 35 milioni di euro. Tuttavia, per completare l’operazione, la Juventus dovrebbe prima riuscire a cedere qualche giocatore per fare spazio e coprire l’importo del prestito. Tra i nomi sul mercato, si parla di Fabio Miretti, che potrebbe finire al Napoli, di Nicolò Savona, cercato dalla Premier League, e di altri possibili partenti come Lloyd Kelly e Douglas Luiz.