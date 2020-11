Juventus, la Champions ti fa ricca: la cifra ottenuta

Con il passaggio del turno in Champions League, la Juventus ha ottenuto una grossa cifra. E potrebbe aumentare ancora

La Juventus è agli ottavi di Champions League con due giornate d’anticipo e per la settima volta consecutiva. I bianconeri hanno conquistato il traguardo che certifica una crescita anche in termini di ranking e di ricavato.

Come analizza Tuttosport, i bianconeri hanno ottenuto in totale 32.9 milioni. In particolare 15.3 sono i milioni per la presenza nella competizione, 8.1 i milioni per le tre vittorie e 9.5 per l’accesso agli ottavi. Con due gare ancora da giocare, la Vecchia Signora potrebbe conquistare altri 2.7 milioni per vittoria a 900 mila euro per pareggio.