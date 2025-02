Juventus, le ultime dall’infermeria: novità per due giocatori bianconeri usciti malconci dalla sfida contro il Cagliari

All’indomani della vittoria contro il Cagliari, il club bianconero deve valutare le condizioni di Cambiaso e Douglas Luiz

All’indomani della vittoria contro il Cagliari grazie alla rete di Dusan Vlahovic, è tempo di valutazioni per la Juventus. In mattina il difensore Nicolò Savona, che non ha preso parte alla trasferta in Sardegna, si è sottoposto ad alcuni esami al J Medical: esami che hanno evidenziato una elongazione del bicipite femorale della coscia destra.

Per quato riguarda Douglas Luiz e Andrea Cambiaso, entrambi sostituiti nella gara contro il Cagliari, le condizioni sono diverse: l’esterno italiano, uscito per un sovraccarico alla zona pubica, non ci sarà bisogno di visite, mentre per Douglas Luiz, uscito a causa di un problema al flessore, sosterrà gli esami nella giornata di domani.