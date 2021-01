Juventus, le ultime verso la Supercoppa: attesa per i tamponi

Ore di attesa in casa Juve per le condizioni di Alex Sandro, De Ligt e Cuadrado: ecco le ultime sui tamponi in vista della Supercoppa

L’edizione odierna di Tuttosport ha svelato gli ultimi aggiornamenti relativi alle condizioni di Alex Sandro, Cuadrado e De Ligt, i tre giocatori della Juventus risultati positivi al Coronavirus.

Sono ancora in attesa del tampone negativo per poter rientrare in squadra. Nell’ipotesi che qualcuno di loro oggi o domani si sia finalmente negativizzato, non è automatico il loro inserimento nell’undici iniziale contro il Napoli

