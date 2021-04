Juventus, Lippi: «Io dirigente? No comment...»

Marcello Lippi ha parlato delle voci che lo vorrebbero di ritorno in bianconero come dirigente

A Tuttosport, il grande ex Marcello Lippi torna a parlare di Juventus. Dal momento della squadra di Pirlo all’ipotesi dirigente: ecco le sue dichiarazioni.

LEGGI L’INTERVISTA COMPLETA SU JUVENTUS NEWS 24

JUVENTUS – «È in buona condizione. I bianconeri contro l’Atalanta non hanno meritato la sconfitta e contro il Parma hanno rimontato. In questo momento faticano a segnare con gli attaccanti e in questo senso il recupero di Dybala sarà fondamentale. Paulo è uno che fa gol e che sta riacquistando brillantezza dopo il lungo periodo di stop».

DIRIGENTE JUVE – «No comment».