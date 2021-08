Juventus, è il Locatelli-day: il centrocampista al JMedical per le visite

La prima giornata di Manuel Locatelli in bianconero: gli aggiornamenti in tempo reale dal J Medical sul centrocampista

(Mauro Munno, inviato al J Medical) – Prima giornata in bianconero per Manuel Locatelli: il centrocampista, arrivato a Torino nella serata di ieri, fa tappa al J Medical per le visite di rito prima di apporre la firma sul nuovo contratto che lo legherà alla Juventus fino al 2026. Dopo un lungo inseguimento ed una trattativa diventata telenovela, si conclude l’affare che porta il centrocampista voluto da Allegri alla Juventus.

Manuel #Locatelli al JMedical per le visite di rito. Nelle prossime ore sarà un giocatore della #Juventus ⚪️⚫️ pic.twitter.com/YWSRmf7YAf — JuventusNews24.com (@junews24com) August 18, 2021

