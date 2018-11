Juventus-Manchester United, il gesto di Josè Mourinho ai tifosi bianconeri fa discutere: ecco le parole del portoghese in conferenza stampa

Josè Mourinho non si smentisce mai. Ieri si è giocata Juventus-Manchester United, gara vinta 1-2 dalla formazione inglese, ma continua a fare discutere il gesto dello Special One nei confronti dei tifosi bianconeri. Uno scontro vissuto già nella gara d’andata, con il tecnico portoghese ex Inter che in conferenza stampa ha tenuto a precisare di essere un professionista.

Ecco le parole dello Special One: «Io quando lavoro per una società come il Manchester United mi devo dimenticare del mio passato, principalmente durante i novanta minuti: durante la partita non penso al fatto di essere stato l’allenatore dell’Inter, del Real Madrid o del Chelsea. Nei novanta minuti penso solo al Manchester United, ma sono loro che non hanno dimenticato. Per me vincere contro la Juve è una gioia perché è una super squadra, non perché è la “nemica” della mia Inter».