Manchester United, Mourinho sbeffeggia i tifosi bianconeri – VIDEO

Dopo gli insulti ricevuti all’Old Trafford e all’Allianz Stadium, Mourinho si è preso la sua rivincita con i tifosi bianconeri

Dopo gli insulti e cori contro ricevuti all’Old Trafford e anche questa sera all’Allianz Stadium, Mourinho non si è fatto pregare e ha risposto ai tifosi bianconeri. In un match che ha visto la Juventus dominare fino al meritato vantaggio di Ronaldo e anche oltre, con il possibile 2-0 di Cuadrado, il Manchester United è riuscito in un’incredibile rimonta nei minuti finali. Così al termine, Mourinho, nel suo stile si è messo una mano all’orecchio come a dire ai tifosi bianconeri “non vi sento più”. Il gesto non è passato inosservato e, prima, Bonucci, poi, Dybala sono andati a chiedere spiegazioni al tecnico dei Red Devils.