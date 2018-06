Juventus, Marotta sorride: Paratici e il suo staff rinnovano

Fabio Paratici e i suoi collaboratori firmano il rinnovo con la Juventus: ecco chi farà parte dello staff di Marotta

Giuseppe Marotta potrà contare ancora su Fabio Paratici e non solo, la Juventus fa rinnovare il contratto a una squadra di dirigenti che finora si è dimostrata vincente. Il direttore sportivo, scrive La Gazzetta dello Sport, ha allungato il suo accordo con la Vecchia Signora fino al 2021 e non sarà l’unico, la sua squadra ha rinnovato assieme a lui. Gianluca Pessotto, Stefano Braghin, Federico Cherubini, Matteo Fabris e Maurizio Lombardo hanno firmato e continueranno l’avventura in bianconero con Paratici.

Cherubini è il secondo del ds, il suo vice che lo aiuta soprattutto per quanto riguarda il settore giovanile. Anche Braghin si occupa delle giovanili, ma nell’ultima stagione è stato uno degli artefici dello Scudetto da parte della Juventus in ambito femminile. Pessotto è una figura conosciuta in quanto ex terzino juventino, ma da qualche anno a questa parte fa il team manager per la Primavera. Lombardo è il segretario generale dell’area sportiva della Juve. Fabris è il team manager della prima squadra, anche lui figura chiave in ambito operativo. Formano una squadra nella squadra assieme a Paratici, tutti continueranno a lavorare nella Juve, per la gioia di Marotta.