La Juve saluta Vinovo, ecco tutti i dettagli sul nuovo J Village

La Juve si appresta a lasciare il suo storico centro d’allenamento a Vinovo per inaugurare ufficialmente il J Village alla Continassa

Gli ultimi ritocchi e poi si parte. Il nuovo J Village è pronto per aprire ufficialmente i battenti, la nuova base della Juve che è ormai già sorta al fianco dell’Allianz Stadium. Lavori perfettamente rispettati: si parlava di estate 2017 per la fine delle costruzioni, si è arrivati a inizio 2018 per tutti i dettagli. L’imponente centro operativo bianconero è costato 100 milioni. A giochi fatti, comunque, dovrebbero esserci circa 300 nuovi posti di lavoro, per un’area di 176mila metro quadrati, con 38mila di capacità edificatoria. E si è edificato molto. Proprio come si è fatto con lo Stadium. Nella stessa zona verrà spostata la storica sede societaria di Corso Galileo Ferraris. Gli unici non interessati al trasloco saranno le giovanili e la squadra femminile, che non si muoveranno dal complesso situato davanti all’ippodromo di Vinovo.

E, questa nuova opera a tinte bianconere, è un unicum in Italia e quasi in Europa. Solo il Manchester City pare sia riuscito in questa piccola ‘impresa’. Neanche il Barcellona è riuscito: nella zona del Camp Nou sono presenti molte delle attività sportive del club, ma cittadella e uffici sono in un’altra zona della città catalana. Sono numeri importanti quelli che andranno a comporre il J Village: sorgerà su circa 59mila metri quadrati, avrà 5 campi da gioco (uno in sintentico). Negli immediati pressi, ecco anche il JHotel: un parco di 5mila metri quadrati composto da 155 camere, 32 soltanto per i ritiri della Juve. Per la squadra di Allegri c’è anche un ristorante privato, un’area conferenze e una relax. Infine, altre 123 camere di tre diverse tipologie e superfici: 74 saranno ‘smart’, 44 ‘superior’, 55 suite.

Inaugurazione ufficiale il 9 luglio, quando partirà ufficialmente la nuova stagione della Juve. Quindici giorni proprio a Torino e poi il passaggio direttamente in direzione Stati Uniti: si partirà il 23 luglio e si rientrerà il 5 agosto, e ci saranno 3 partite da giocare. La prima a Philadelphia contro il Bayern Monaco, in data 25 luglio; la seconda, il 28, contro il Benfica; la terza contro il Real Madrid, a Washington, il 4 agosto.