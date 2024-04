Juventus, Costacurta:  «Giuntoli ha cambiato idea su Allegri»

La Juventus non è andata oltre lo 0-0 contro il Milan in casa, partita che avrebbe potuto riaprire il discorso secondo posto per i bianconeri. Negli studi di Sky, Billy Costacurta e Paolo Condò hanno parlato di Allegri e dei bianconeri.

COSTACURTA – «Allegri continua a insistere sul fatto che avrebbe dovuto raggiungere degli obiettivi. E alla fine credo che in un certo senso li raggiungerà. Quindi il motivo della sua eventuale mancata riconferma è un altro e può dipendere da come ha fatto giocare la Juve. Probabilmente Giuntoli all’inizio aveva intenzione di tenerlo, poi ha visto come è andato quest’anno e può aver deciso di cambiare, visto anche che ci sono squadre che hanno una qualità inferiore e stanno giocando meglio»

CONDO’ – «Il Milan con questo risultato credo che abbia portato a casa il secondo posto. Una vittoria della Juventus per quello che ha fatto vedere soprattutto nel finale, non sarebbe stata immeritata. I rossoneri avevano tutta la difesa fuori e si è fatto male anche Maignan nel secondo tempo e con questo schieramento aver resistito all’assedio nel finale è una nota di merito per la squadra di Pioli e di demerito per gli attaccanti bianconeri»