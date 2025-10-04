Juventus Milan: rossoneri a Torino, Allegri pronto a tornare da ex all’Allianz Stadium – VIDEO

Juventus Milan: Massimiliano Allegri torna a Torino da avversario, accoglienza speciale per i rossoneri in hotel

(inviato a Torino) – La vigilia più attesa della Serie A è finalmente arrivata. Il Milan, attuale capolista del campionato, è sbarcato a Torino per preparare la sfida di domani sera contro la Juventus, in programma all’Allianz Stadium. La squadra rossonera, guidata da Massimiliano Allegri, tecnico livornese che ha già scritto pagine importanti della storia bianconera, ha raggiunto in serata l’hotel che la ospiterà durante il ritiro prepartita.

L’arrivo del Milan a Torino

Il pullman rossonero è stato accolto da un gruppo di tifosi entusiasti, pronti a sostenere la squadra in un match che potrebbe segnare una svolta nella stagione. Volti concentrati e sguardi determinati tra i giocatori, consapevoli che una vittoria a Torino significherebbe consolidare il primato e tentare la prima vera fuga in classifica.

Allegri da avversario: un ritorno speciale

Tutti i riflettori, inevitabilmente, sono puntati su Massimiliano Allegri. Dopo otto anni trascorsi alla Juventus, con cinque Scudetti consecutivi e due finali di Champions League, il tecnico torna per la prima volta all’Allianz Stadium da avversario. Un incrocio di ricordi e sentimenti che renderà la serata ancora più intensa.

Sedersi sulla panchina ospite del suo “vecchio” stadio sarà un’emozione particolare, ma per 90 minuti non ci sarà spazio per i sentimentalismi. L’obiettivo di Allegri è chiaro: battere la Juventus di Igor Tudor, allenatore croato subentrato in estate e ancora imbattuto in campionato, e infliggerle la prima sconfitta stagionale.