Juventus Milan, la sentenza di Capello: «Chi perde è fuori dalla Champions»

Fabio Capello ha parlato della sfida Champions che si giocherà domenica tra Juventus e Milan

Fabio Capello, ex allenatore sia della Juventus che del Milan, in una intervista al Corriere della Sera ha parlato della sfida Champions tra le due squadre in programma domenica sera.

«Chi perde è fuori. Non c’entra solo la classifica, credo sarebbe pesantissimo proprio l’eventuale contraccolpo psicologico di una sconfitta. Già ora non se la passano bene, sono le due squadre più in difficoltà, perdere lo spareggio sarebbe una mazzata».