Juventus, Morata e Dybala: un posto per due in attacco

Alvaro Morata e Paulo Dybala si contendono il posto in attacco al fianco di Cristiano Ronaldo

Un posto per due nell’attacco della Juventus. Alvaro Morata e Paulo Dybala si contendono il ruolo al fianco di Cristiano Ronaldo nel reparto avanzato. Fino a questo momento lo spagnolo ha giocato 9 gare da titolare, per un totale di 743 minuti. Per l’argentino invece 4 timbri dal 1′ per 392 minuti totali.

Come analizza La Gazzetta dello Sport, i due in questo momento non sono compatibili insieme. Morata riempie l’area mentre Dybala si abbassa spesso per prendersi palla. Al momento il tridente non è contemplato e i due difficilmente saranno insieme in campo.