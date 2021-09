Nedved: le dichiarazioni del dirigente della Juventus a margine della partita di Champions League col Malmoe

Pavel Nedved ha parlato a Juventus TV a margine di Malmoe-Juventus.

VINCERE – «Uno ci spera, perché non siamo ancora riusciti a vincere ed è una novità. Dobbiamo rimanere concentrati e tranquilli: la Champions è sempre bella e sono convinto che stasera ci saranno prestazioni individuali di livello».

EMOZIONE PERSONALE IN CHAMPIONS – «Questo è ovvio, le emozioni che vivi sono sempre belle. Aspettiamo di avere presto gli stadi pieni per avere emozioni in più».

STAGIONE LUNGA – «Sono d’accordo col mister. Si è appena partiti, dobbiamo rimanere tranquilli perché il lavoro di una stagione deve durare. Anche se non parti come vorresti c’è tempo per recuperare. Stasera sarebbe meglio partire con una vittoria».

