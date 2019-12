Juventus, Nedved: «Ci sentiamo forti per poter affrontare grandi squadre» VIDEO

Juventus, dopo il sorteggio che vedrà i bianconeri contro il Lione Pavel Nedved ha commentato anche in zona mista

Un buon sorteggio ma bisogna andare con i piedi di piombo. Questo è il pensiero di Nedved che ha ribadito il concetto anche in zona mista.

«Meglio dello scorso anno ma siamo molto prudenti e attenti, dipende molto da come arriva la squadra. La Juventus ha la Champions come obiettivo concreto, ci sentiamo abbastanza forti per poter affrontare grandi squadre europee. Siamo solo agli ottavi, ci concentriamo sul Lione anche se non l’abbiamo studiato perché eravamo convinti di andare in Inghilterra».