Juventus Next Gen, brilla la stella di Adin Licina: primo gol, paragoni con Yildiz e l’attenzione di Spalletti

Juventus Next Gen, Adin Licina brilla con la Seconda squadra. Primo gol contro il Guidonia Montecelio e passi importanti per il salto tra i big

Il progetto legato alla Juventus Next Gen continua a regalare grandissime soddisfazioni e a sfornare talenti di assoluta prospettiva. L’ultimo nome ad essersi preso prepotentemente la scena è quello di Adin Licina, fantasista classe 2007 sbarcato a Torino nel mercato di gennaio con la pesante ma meritata etichetta di predestinato. Il giovanissimo trequartista ha recentemente lasciato un segno indelebile, mettendo a referto il suo primissimo gol in maglia bianconera e risultando decisivo per la preziosa vittoria nella sfida di campionato contro il Guidonia Montecelio.

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Una prodezza mancina che ricorda l’ascesa di Yildiz

La rete che ha sbloccato l’incontro non è stata affatto un gesto tecnico banale. Si è trattato di una vera e propria prodezza balistica: una letale e sfrontata stoccata mancina scagliata dalla distanza che ha fatto spellare le mani ai presenti. Per dinamica, eleganza tecnica e provenienza geografica, l’ascesa di questo ragazzo ha immediatamente ricordato a molti addetti ai lavori il percorso calcistico di Kenan Yildiz. Esattamente come l’attuale numero 10 della prima squadra, infatti, anche il giovanissimo trequartista è approdato in Piemonte dopo essersi formato nel prestigioso vivaio del Bayern Monaco.

Il capolavoro di mercato firmato Claudio Chiellini

Dietro questo eccezionale colpo in prospettiva c’è la sapiente e attenta regia di Claudio Chiellini. Il dirigente bianconero è stato abilissimo a muoversi con tempismo sul calciomercato, riuscendo ad assicurarsi le prestazioni del promettente talento a titolo gratuito e anticipando così l’agguerrita concorrenza di numerosi top club europei. Ai bavaresi, in sede di trattativa, è stata unicamente concessa e garantita una clausola sulla futura rivendita del 30%. Attualmente, il giocatore sta vivendo un fisiologico periodo di ambientamento, integrandosi con molta calma nei meccanismi della Seconda Squadra di Brambilla, sebbene frequenti già saltuariamente i campi di allenamento della formazione maggiore.

La stima di Spalletti in vista del ritiro estivo

Il rapido processo di crescita del ragazzo è monitorato costantemente dai massimi vertici tecnici. L’allenatore Luciano Spalletti lo osserva con grandissima e crescente attenzione, tanto che l’idea di aggregarlo al gruppo per l’imminente ritiro estivo è un’ipotesi decisamente concreta. Per Adin Licina, la prossima annata sportiva non rappresenterà soltanto una semplice tappa di maturazione, ma potrebbe rivelarsi il palcoscenico ideale per la definitiva consacrazione nel grande calcio. Un successo che confermerebbe, ancora una volta, la Juventus come un irresistibile polo d’attrazione per i migliori prospetti giovanili d’Europa.