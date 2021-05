Juventus, niente feeling con Pirlo: il retroscena sull’addio di Buffon

Gianluigi Buffon ha annunciato l’addio alla Juventus, ma dietro questa scelta ci sarebbe il rapporto con idilliaco tra il portiere e Pirlo

Come riferito da La Gazzetta dello Sport Gigi Buffon con Pirlo era partito con i migliori auspici, in virtù di una lunga amicizia cresciuta a Torino e a Coverciano.

Ma poi il feeling, con i nuovi ruoli, non è mai davvero stato ritrovato: Buffon avrebbe voluto giocare qualche partita in più, e soprattutto qualche partita “pesante” in più, specie dopo la vittoria sul Barcellona. E poi avrebbe voluto sentirsi più coinvolto, all’interno dello spogliatoio. Questo ha contribuito all’addio del portiere dalla Juventus.