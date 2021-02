Juventus, nuova idea fra i pali: ritorno possibile di Neto dal Barcellona

Neto potrebbe lasciare il Barcellona: sulle tracce ci sarebbe la Juventus, con il brasiliano che ha indossato la maglia bianconero tra il 2015 e il 2017

Torna d’attualità il nome di Neto in casa Juventus. Il portiere brasiliano gioca poco a Barcellona e, stando a Fichajes.net, potrebbe andare via per trovare maggiore spazio.

Sulle sue tracce ci sarebbero i bianconeri, che valuterebbero un ipotetico ritorno di Neto a Torino. Il Barça avrebbe fissato a 15 milioni di euro il prezzo dell’estremo difensore, che ha vestito la maglia della ‘Vecchia Signora’ tra il 2015 e il 2017.