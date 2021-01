Juventus, oggi nuovo summit col Sassuolo per Scamacca

Calciomercato Juventus: nuovo summit oggi con il Sassuolo per Scamacca. Sul piatto anche Fagioli

Nuovo incontro tra Juventus e Sassuolo per Gianluca Scamacca. Come spiega il Corriere dello Sport, oggi dovrebbero incontrarsi le due società per chiudere la trattativa per il centravanti classe ’99.

Il giovane, valutato 22 milioni di euro dal Sassuolo, dovrebbe arrivare in prestito, ma i neroverdi vogliono inserire l’obbligo di riscatto. In ballo anche il cartellino di Fagioli, che piace al club emiliano: il giovane è valutato intorno ai 12 milioni di euro.