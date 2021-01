Juventus, Paratici: «Mercato di opportunità, noi non abbiamo necessità»

Fabio Paratici ha parlato prima di Sampdoria-Juventus

Fabio Paratici, direttore dell’area tecnica della Juventus, ha parlato ai microfoni di Sky nel prepartita del match di Serie A tra bianconeri e Sampdoria.

MERCATO – «E’ un mercato fatto di opportunità tecniche ed economiche. Non abbiamo necessità, siamo stati alla finestra per vedere se succedeva qualcosa. Kulusevski può fare la seconda punta, Dybala sta rientrando, quindi siamo stati alla finestra ma le valutazioni proseguono in base alle opportunità e le condizioni dei giocatori».

PARAMETRI ZERO – «L’argomento merita maggiore spazio. Siamo contenti di Ramsey e Rabiot: l’anno scorso hanno fatto meno partite di quest’anno, ed è stata comunque una stagione positiva. Han dato il loro contributo, a maggior ragione in questo campionato. Poi acquistare i giocatori a parametro zero o da altre società, i giocatori si dividono in bravi e meno bravi».