Juventus, Chiellini ha ricevuto il premio come dirigente dell’anno 2025 dall’USSI: «Il calcio è il mio mondo e la parte manageriale è quella che preferisco. Su Juve Roma...»

Juventus, Giorgio Chiellini ha ricevuto il premio dirigente dell’anno 2025 dall’USSI Subalpina: «Su Juve Roma dico questo»

Giorgio Chiellini, oggi Director of Football Strategy della Juventus, ha ricevuto il premio come dirigente dell’anno 2025 dall’USSI Subalpina. Nel suo intervento ha sottolineato l’importanza della sfida Juventus–Roma, ha rivolto auguri per le festività e ha ringraziato figure chiave del club come Francesco Calvo. JuventusNews24 ha seguito live l’evento e ha raccolto le sue parole:

ESSERE DIRIGENTE – «Sicuramente non diventerò allenatore e non tornerò a giocare. Quello che succederà non si può sapere ma questa è la parte che mi piace di più e che mi interessava. L’ho coltivata negli studi e negli ultimi anni di carriera. Il calcio è il mio mondo e la parte manageriale è quella che preferisco per il post ritiro».

INGRESSO IN FEDERCALCIO – «Devo ringraziare Francesco Calvo che era in quella posizione prima di me. Credo sia un percorso importante per imparare nuove cose. Conosco le dinamiche ma viverle dall’interno è diverso. Spero di portare un tocco di più di campo in un ambiente in cui ce n’è poco per qualche miglioramento oggettivo di cui il calcio italiano ha bisogno».

SULLA JUVE – «Speriamo di festeggiare un buon Natale, sabato c’è una partita importante».

LEGGI L’INTERVENTO COMPLETO DI CHIELLINI SU JUVENTUNEWS24