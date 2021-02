Juventus, Pirlo: «Siamo in corsa per tutto. Chiamatemi pure allegriano»

Andrea Pirlo, allenatore della Juventus, ha commentato ai microfoni di Rai Sport al termine del match di Coppa Italia vinto contro l’Inter: le sue parole

Andrea Pirlo, allenatore della Juventus, ha commentato ai microfoni di Rai Sport al termine del match di Coppa Italia vinto contro l’Inter.

ALLENATORE DEBUTTANTE – «Ci speravo ma bisogna lavorare tutti i giorni per raggiungere questi risultati. Abbiamo vinto la Supercoppa, siamo in finale di Coppa Italia, siamo in corsa per Champions League e Scudetto. Era nei miei pensieri. Oggi abbiamo disputato un’ottima partita, facendo il nostro gioco. Handanovic è stato il migliore in campo».

VINCERE DA ALLENATORE – «È diverso perché finita la partita devi pensare a quella successiva. Non abbiamo ancora fatto niente, abbiamo altri obiettivi da centrare».

CHIELLINI – «In queste partite hanno giocato altri due e hanno fatto benissimo. Stanno assimilando il modo di difendere. Non solo il rientro di Giorgio, ma anche gli altri stanno facendo bene. Sono sereno su questo aspetto».

VINCERE COME ALLEGRI – «Fa molto piacere, se devo vincere come ha fatto lui chiamatemi “allegriano”».