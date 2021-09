Juventus, problema sudamericani: Danilo e Alex Sandro rientrano a poche ore dal match

Problema sudamericani per Allegri in vista di Napoli-Juventus: Danilo e Alex Sandro rientreranno a poche ore dalla sfida

Cresce l’attesa per Napoli-Juve e per conoscere quali saranno i calciatori a disposizione di Massimiliano Allegri per il match del Maradona in programma sabato 11 alle 18.30. Quasi impossibile vedere in campo Danilo e Alex Sandro.

I due brasiliani, dopo l’impegno di stanotte con il Perù dovranno affrontare un viaggio complicato: Recife-San Paolo, poi Parigi e poi Torino. I due difensori torneranno solo sabato pomeriggio, riporta La Gazzetta dello Sport.