Juventus, Sarri recupera Aaron Ramsey Il gallese era fermo da inizio dicembre per un problema ai flessori

Quasi tutto pronto per il ritorno in campo di Aaron Ramsey. Come riporta l’edizione odierna di Tuttosport infatti il calciatore avrebbe definitivamente recuperato dal problema ai flessori.

Mister Sarri in questi due giorni deciderà se farlo rientrare subito contro l’Udinese oppure attendere e farlo rientrare nell’anticipo di mercoledì contro la Sampdoria.