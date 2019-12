Juve, si ferma Ramsey. Ecco il problema rimediato dal gallese

Juve, tegola per Maurizio Sarri. In allenamento si è fermato Ramsey: per il gallese sovraccarico ai flessori della coscia sinistra

Brutte notizie per Maurizio Sarri. Nell’ultimo allenamento della Juve, nel centro sportivo della Continassa, si è fermato Aaron Ramsey. A farlo sapere è la stessa società bianconera tramite un comunicato.

Per il gallese sovraccarico ai flessori della coscia sinistra. Il giocatore sarà valutato giorno per giorno. A questo punto è in dubbio la sua presenta nella gara di sabato sera contro la Lazio.