Juventus, Ravanelli: «Villarreal? Non è andata male, ma possono dirlo anche loro...»

Fabrizio Ravanelli commenta il momento della Juve. Le parole dell’ex attaccante bianconero in esclusiva per Juventusnews24

In esclusiva per Juventusnews24, Fabrizio Ravanelli ha commentato il momento dei bianconeri.

DICHIARAZIONI – «Non è andata male però, allo stesso tempo, lo possono dire anche gli spagnoli perché la Juventus non sta andando benissimo al momento al di là della sua storia che resta indelebile. La Juve nella doppia sfida dovrà cercare di essere al completo e recuperare i giocatori più importanti. In una competizione come la Champions, arrivati a questo punto, non ci sono avversari facili e il Villarreal ha giocato una grande gara in casa dell’Atalanta per conquistare la qualificazione. Serviranno due partire straordinarie alla squadra di Allegri per superare il turno».

