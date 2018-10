Bagarinaggio Juventus, nuove intercettazioni nella prossima puntata di Report sui rapporti con la ‘ndrangheta

Bagarinaggio Juventus: dopo le rivelazioni sul caso biglietti e ‘ndrangheta, attesi nuovi sviluppi nella prossima puntata del programma condotto da Sigfrido Ranucci e in onda su Rai Tre. E’ stato lo stesso conduttore ad annunciarlo nel corso di una diretta Facebook: «Quello che abbiamo ascoltato nella puntata di ieri è solo una parte delle intercettazioni: torneremo sull’argomento degli striscioni nella puntata della prossima settimana e torneremo con delle novità anche sul tema bagarinaggio».

«Sarebbe il caso che qualcuno intervenga, visto che abbiamo fatto in modo che lo stadio diventasse una zona franca, con i pregiudicati in grado di incassare milioni di euro in nero», ha sottolineato Ranucci in risposta a una domanda di un utente Facebook, con il programma di inchiesta della televisione di Stato che continua la sua indagine nei rapporti tra club, criminalità organizzata e tifoseria organizzata. Attesi ulteriori aggiornamenti nel corso delle prossime ore.