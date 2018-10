Report: la Juve continuava a dare biglietti anche dopo il caso Ndrangheta

Juventus: le ultime rivelazioni di Report, in onda stasera su Rai 3, relative ai rapporti tra i bianconeri ed i gruppi di tifosi organizzati legati alla Ndrangheta, con alcune testimonianze

Andrà stasera in onda la puntata di Report, su Rai 3, che annuncia novità riguardo ai rapporti intrattenuti dalla Juventus ed alcuni gruppi di ultras legati alla Ndrangheta. Si prospettano succose novità, tra cui una in particolare: la società bianconera avrebbe continuato a cedere gratuitamente i biglietti delle proprie partite casalinghe ai tifosi (che poi ne facevano bagarinaggio, ovvero li rivendevano in nero) anche successivamente alla prima inchiesta (con tanto di audizione parlamentare del presidente Andrea Agnelli) scoppiata un anno fa circa ed in cui per la prima volta emersero i sospetti legami. «Fino alla fine della scorsa stagione i Drughi facevano bagarinaggio coi biglietti della società», la confessione dell’ultrà Bryan Herdocia a Report.

Sulla stessa linea Salvatore Cava, braccio destro di Dino Mocciola, uno dei capi (già sottoposto più voltre a Daspo) della Curva bianconera, che addirittura mostrebbe le prova della rivendita di biglietti del valore di 35 sterline a circa 350 in occasione di Juventus-Tottenham, ottavo di finale della scorsa Champions League, ai tifosi inglesi. Anche Stefano Merulla, ticket manager bianconero, avrebbe confessato: «Abbiamo fatto cose che non dovevamo, ma le fanno tutte», riferendosi alla cessione dei tagliandi alla tifoseria organizzata presumibilmente al solo scopo di tenerla addomesticata. Più chiaro Placido Barresi, esponente della Ndrangheta, che specifica: «In Curva entra tutta la Calabria». Possibile l’apertura di nuovi scenari e nuove inchieste, riporta stamane La Repubblica.