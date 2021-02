Juventus, rientro vicino per Dybala: ecco la data

Dybala, non è Porto ma può essere Crotone: rientro vicinissimo per il numero 10 della Juventus partito con la squadra per il Portogallo

Paulo Dybala, esattamente come Leonardo Bonucci, è partito con la squadra alla volta di Oporto nonostante non sia ancora disponibile per giocare.

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA JUVENTUS SU JUVENTUS NEWS 24

Stando a Tuttosport comunque il suo rientro è molto vicino. Dalla Continassa filtra ottimismo: nelle ultime due giornate si è allenato insieme alla squadra e la partita giusta per rivederlo in campo potrebbe essere quella di lunedì contro il Crotone.