Juventus, rinnovo Morata: «Felice e orgoglioso, faccio una promessa ai tifosi»

Alvaro Morata ha parlato dopo il rinnovo del prestito di un anno alla Juventus

Alvaro Morata resta alla Juventus. L’attaccante spagnolo impegnato agli Europei ha mandato un messaggio ai tifosi dopo l’ufficialità del rinnovo del prestito per un altro anno.

Le sue parole al canale Instagram dei bianconero.

«Ciao ragazzi, grazie mille del vostro sostegno. Tutti voi sapete quanto sia importante per me fare un altro anno alla Juve. Sono molto felice e molto orgoglioso e non vedo l’ora di poter condividere con voi momenti allo Stadium. Adesso mi concentrerò negli Europei che sono molto importanti per me, però non vedo l’ora di riabbracciarvi tutti. Un abbraccio grande e forza Juve sempre».